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Українки посіли друге місце у групі, випередивши італійок.

Жіноча збірна України з пляжного футболу вийшла до півфіналу Європейських ігор, які зараз відбуваються у Польщі.

На груповій стадії турніру у Тарнові підопічні Юрія Клименка поступилися Іспанії (4:6), а потім обіграли Італію (2:1).

Таким чином, доля українок залежала від результату матчу між Іспанією та Італією, основний та додатковий час яких закінчився з рахунком 0:0. За пенальті сильнішими були іспанки — 4:2.

Завдяки цьому Україна посіла друге місце у групі та вийшла у півфінал Європейських ігор, набравши три очки. В Іспанії – 4 бали, а в італійок – нуль.

Півфінальний матч за участю збірної України відбудеться у п'ятницю, 30 червня. Суперником буде Польща чи Португалія, які зустрінуться між собою сьогодні.