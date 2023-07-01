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Саудівський клуб не може домовитися з італійським фахівцем.

Аль-Ахлі хоче призначити Дженнаро Гаттузо головним тренером, повідомляє Sports Zone.

За інформацією джерела, 45-річному спеціалісту пропонують 10 мільйонів євро за сезон.

Тим не менше, Гаттузо хоче тренувати в Європі і поки не готовий прийняти цю пропозицію. При цьому італієць не зачиняє двері для Аль-Ахлі.

Нагадаємо, що раніше Гаттузо працював у Сьоні, грецькому ОФІ, Мілані, Наполі, а останнім його клубом була Валенсія.