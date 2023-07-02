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Керманич молодіжки Іспанії прокоментував перемогу над Швейцарією.

Молодіжна збірна Іспанії напередодні обіграла однолітків із Швейцарії в овертаймі чвертьфіналу чемпіонату Європи-2023.

Іспанія — Швейцарія 2:1 Відео гола та огляд матчу ЄВРО-2023

Головний тренер "Фурії Роха" Санті після завершення гри прокоментував виступ власної команди.

"Планувалось, що суперники на нас тиснутимуть. Іноді доводиться грати більш прямолінійно й намагатись створити небезпечні моменти за рахунок швидкості Серхіо Гомеса та Родрі. Це не той підхід, який нам подобається найбільше, але теж робочий варіант. Нам більше подобається контролювати м’яч.

Ми посилювали пресинг із плином часу, але суперникам часто вдавалось виходити з-під тиску та уникати складних ситуацій. За останні сім турнірів ми досягли шести півфіналів. Це покоління є відображенням якості, яка існує в іспанському футболі. У нас є ідея гри.

Ми дуже добре розуміємо один одного з Абелем Руїсом, давно знайомі з Мірандою. Я дуже радий його голу після того, як він згаяв свій перший момент у грі. Гол був важливим моментом, але розмова тренера з гравцями була не менш важливою. Ми підбадьорювали один одного в перерві та перед додатковим часом. Ми знали, що повинні зробити ще один крок, тому що вони теж збиралися це зробити. Заміни за ходом гри також нам дуже допомогли", — заявив іспанський фахівець.

У півфіналі молодіжна збірна Іспанії гратиме проти сильнішого з пари Франція — Україна.