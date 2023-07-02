U-21

Дивіться відео найкращих моментів матчу молодіжного ЄВРО-2023, що відбувся 1 липня 2023 року, 22:00.

Збірна Іспанії у матчі чвертьфіналу молодіжного Євро-2023 в овертаймі здолала представників Швейцарії.

Команди на двох провели не надто вдалий перший тайм з обмеженою кількістю гольових моментів, тоді як посеред другого тайму іспанцям усе ж удалось вийти вперед за рахунком.

Швейцарцям мало що вдавалось після цього епізоду в атаці, проте щасливий для них випадок перед чужими воротами стався вже на першій компенсованій хвилині, після чого гра перейшла до овертаймів.

Команда Патріка Рамена в підсумку виявилась дуже стомленою, тож суперники її дотисли наприкінці першого додаткового тайму.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Іспанія U-21 — Швейцарія U-21 у матчі чвертьфіналу етапу ЄВРО-2023:

Іспанія U-21 — Швейцарія U-21 2:1

Голи: С. Гомес, 68, Міранда, 103 — Амдуні, 90+1

Іспанія U-21: Арнау Тенас — В. Гомес (Вейга, 100), Паредес, Пачеко, Міранда — Бланко (Арнау, 100), Баена (Бернабе, 77) — Родрі (Барренечеа, 87), Сансет (Орос, 77), С. Гомес (Хіла, 119) — Руїс.

Швейцарія U-21: Саїпі — Блум, Стергіу, Аменда, Вуїоз — Яшарі (Барес, 73), Рідер (Зом, 57) — Маль (Стоїлкович, 73), Імері (Ді Джусто, 85), Ндоє (Фонмоос, 85) — Амдуні.

Попередження: В. Гомес, Арнау, Бернабе — Імері, Барес, Амдуні, Аменда