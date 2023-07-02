U-21

Команда Санті примудрилась на рівному місці вигадати собі півгодини додаткового ігрового часу, проте все ж таки дотиснула непоступливих суперників.

Уже в першому матчі чвертьфінального раунду молодіжного чемпіонату Європи-2023 серед юнаків віком до 21 року поміж Грузією та Ізраїлем на нас очікували не тільки овертайми, а й повноцінна серії пенальті з підсумковим успіхом останніх. Однак на цьому ігровий день міжнародної першості не завершувався й уже за декілька хвилин представники Іспанії та Швейцарії були готові виходити на поле стадіону Жулешті для з’ясування стосунків поміж собою.

І хоча передматчеві розклади були такими, що фактично не залишали "Наті" сподівань на власний успіх у цій грі, "Червона Фурії" від початку матчу не виказувала прагнення грати відверто першим номером. Ба більше — іспанці десь посеред першого тайму взагалі незвичним для себе чином програвали за володінням м’ячем, тож можна було зрозуміти рівень спротиву збоку команди Патріка Рамена.

Швейцарія в плані атакувальних дій мало чим запам’ятовувалась на чужій половині, але й напад суперників навряд чи в цьому плані можна було вважати успішним, адже кількість створених командою Санті моментів не вражала нашу уяву. Здебільшого, це були дальні постріл, із якими Саїпі порався належним чином. За винятком, хіба що, моменту на 39 хвилині, коли Серхіо Гомеса передачею з глибини поля за спини захисникам відправили на побачення з воротарем, він того перекинув, але захисники не пустили м’яч далі у ворота.

Це був сигнал для "Наті" гуртуватись більш ретельно в другій половині гри, що вони й зробили. Однак проблема Швейцарії полягала в тому, що це був її четвертий поспіль матч на турнірі фактично без глибокої ротації стартового складу, на відміну від суперників, які проти України зіграли другим складом. Чим далі за часом заходила наша гра, тим більше цей фактор давався в знаки.

У підсумку, усе завершилось помилкою на 68 хвилині, коли "Наті" помилились у центрі поля, а суперники відповіли контратакою через Руїса на лівому фланзі, який уже в межах штрафного покотив під удар Серхіо, а той цього разу вже не пробачив суперників. Тоді здавалось, що Іспанія зняла всі питання щодо переможця, та й перевага її на м’ячі в подальшому виключно збільшувалась.

Однак команда Санті не була б схожа сама на себе на цьому турнірі, якби під завісу основного часу не проґавила б суперників біля власних володінь. Це Фонмоос у два дотики перед штрафним перевів м’яч усередину на лівий фланг для Амдуні, а той відіграв воротаря, змусивши нас дивитись другий овертайм поспіль.

Видовище, якщо чесно, було таким собі — Швейцарія дуже стомилась, тож не могла нав’язувати гру, а іспанці натомість, як здавалось, не хотіли цим скористатись. Існував відчутний ризик перейти до серії пенальті, але на 103 хвилині постріл здалеку з лівого флангу від Міранди навмання влучив у ноги Блума, рикошет від яких вивів із гри голкіпера на лінії воріт, а м’яч поцілив точно в дальній кут. Ось і все на тому, бо команди Рамена просто не вистачило на весь матч.

Фінальний свисток бельгійського арбітра Еріка Ламбрехтса зафіксував вихід молодіжної збірної Іспанії до півфіналу чемпіонату Європи-2023, де команда Санті гратиме проти сильнішого з пари Франція — Україна. Для Швейцарії шлях на турнірі було достроково завершено.— Швейцарія U-21 2:1С. Гомес, 68, Міранда, 103 — Амдуні, 90+1Арнау Тенас — В. Гомес (Вейга, 100), Паредес, Пачеко, Міранда — Бланко (Арнау, 100), Баена (Бернабе, 77) — Родрі (Барренечеа, 87), Сансет (Орос, 77), С. Гомес (Хіла, 119) — Руїс.Саїпі — Блум, Стергіу, Аменда, Вуїоз — Яшарі (Барес, 73), Рідер (Зом, 57) — Маль (Стоїлкович, 73), Імері (Ді Джусто, 85), Ндоє (Фонмоос, 85) — Амдуні.Попередження: В. Гомес, Арнау, Бернабе — Імері, Барес, Амдуні, Аменда