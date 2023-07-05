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Контракт з 24-річним хорватом підписаний до 2025 року.

Аріс на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з колишнім півзахисником Шахтаря Невеном Джурасеком.

Угода з 24-річним хорватом розрахована до літа 2025 з можливістю продовження ще на один сезон.

"Я пишаюся і дуже щасливий, що від сьогодні я гравець Аріса. Я переїхав до однієї з найбільших команд Греції з традиціями та фантастичними вболівальниками. У команду, яка останніми роками є зірковим гравцем Греції та бере участь у єврокубках. Цей факт відіграв велику роль у моєму рішенні.

Все, про що я зараз думаю, це познайомитися зі своїм тренером та партнерами по команді, щоб я міг почати працювати з ними, бо попереду у нас складний рік у Греції та Європі.

Грецька ліга дуже конкурентоспроможна, і моя мета з командою — фінішувати у четвірці найкращих. У Європі наша мета має полягати в тому, щоб пройти до групового етапу Ліги конференцій, щоб зіграти якнайбільше матчів.

Я прийшов допомогти Арісу з усіма своїми силами та досвідом. Вболівальники побачать на полі бійця, який викладатиметься на 100% у кожній грі.

Мені подобається, коли моя команда тримає м'яч у своїх ногах. Коли в нього її немає, перше, про що я дбаю, це повернути його. Не можу дочекатися першої товариської гри із моєю новою командою", — сказав Джурасек.

Минулого сезону Джурасек провів 26 поєдинків за "гірників", у яких він забив один гол та віддав три результативні передачі.