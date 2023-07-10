Другое

Останнім місцем роботи наставника була збірна Південної Кореї.

Колишній головний тренер збірної Португалії Паулу Бенту очолив національну команду ОАЕ. Про це повідомляється на офіційному сайті Федерації футболу ОАЕ.

54-річний португалець підписав із Федерацією футболу ОАЕ 3-річний контракт.

Бету розпочинав свою кар'єру у Спортінгу, після чого очолював збірну Португалії, Крузейро, Олімпіакос, Чунцин Ліфань та Південну Корею.

На початку 2024 року збірна ОАЕ розпочне свій шлях на Кубку Азії, де її суперниками у групі будуть Іран, Гонконг та Палестина.