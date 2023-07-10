Італія

Американець близький до переходу в стан "россонері".

Мілан домовився про перехід вінгера Челсі Крістіана Пулішича. Сума з бонусами склала понад 20 мільйонів євро. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, цього тижня хавбек Челсі пройде медогляд в італійському клубі та підпише контракт до 2027 року.

У минулому сезоні Пулішич відіграв 30 матчів, забивши один гол та віддавши дві гольові передачі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Пулішич не хоче переходити в Ліон.