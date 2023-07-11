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Останнім місцем роботи 46-річного спеціаліста був Дженоа.

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко не очолюватиме національну команду Боснії і Герцеговини. Про це повідомляє Radio Sarajevo з посиланням на джерело у місцевій федерації футболу.

Раніше журналіст Лоренцо Лепоре повідомив, що футбольне керівництво країни веде переговори із 46-річним українцем.

За його інформацією, Шевченко є одним із кандидатів на вакантну посаду після відходу Фарука Хаджібегіча.

Останнім місцем роботи Шевченка був Дженоа, який залишив італійську команду у 2022 році. До цього українець очолював збірну України, з якою дістався чвертьфіналу Євро-2020.