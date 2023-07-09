Україна

Українська легенда може повернутись до роботи.

Андрій Шевченко може очолити збірну Боснії та Герцеговини. Про це у твіттері повідомляє інсайдер Лоренцо Лепоре.

Andrij Ševčenko 🇺🇦 | Exclusive 🚨



🔸He has been proposed for the role of selector of Bosnia and Herzegovina.



🔸 They're speaking about the condition of the deal#Transfers pic.twitter.com/oXsINhLDd1 — Lorenzo Lepore  (@lorenzooleporee) July 4, 2023

Нагадаємо, наразі збірна Боснії без тренера. В кінці минулого місяця з посади було звільнено Фарука Хаджібегіча. Спеціаліст працював з початку року, але після невдалого старту у відборі на Євро-2024 був звільнений.

Останнім місцем роботи Шевченка була італійська Дженоа, яку він очолював кілька місяців 2021-го року.

До цього Андрій Миколайович тренував збірну України з 2016-го до 2021-го року.

Раніше повідомлялось, що Шевченко та Зінченко презентували форму на матч Game4Ukraine.