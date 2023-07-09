Українська легенда може повернутись до роботи.
АНДРІЙ ШЕВЧЕНКО, GETTY IMAGES
09 липня 2023, 19:59
Андрій Шевченко може очолити збірну Боснії та Герцеговини. Про це у твіттері повідомляє інсайдер Лоренцо Лепоре.
Нагадаємо, наразі збірна Боснії без тренера. В кінці минулого місяця з посади було звільнено Фарука Хаджібегіча. Спеціаліст працював з початку року, але після невдалого старту у відборі на Євро-2024 був звільнений.
Останнім місцем роботи Шевченка була італійська Дженоа, яку він очолював кілька місяців 2021-го року.
До цього Андрій Миколайович тренував збірну України з 2016-го до 2021-го року.
Раніше повідомлялось, що Шевченко та Зінченко презентували форму на матч Game4Ukraine.