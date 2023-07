Андрій Шевченко може очолити збірну Боснії та Герцеговини. Про це у твіттері повідомляє інсайдер Лоренцо Лепоре.

Andrij Ševčenko 🇺🇦 | Exclusive 🚨



🔸He has been proposed for the role of selector of Bosnia and Herzegovina.



🔸 They're speaking about the condition of the deal