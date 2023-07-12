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Лео вже в США.

Новоспечений гравець Інтер Маямі Ліонель Мессі прибув до міста на презентацію, повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, у вихідні він підпише контракт із новою командою. Презентацію чемпіона світу планують проводити та транслювати під час перерви у фіналі Кубка КОНКАКАФ. Це відбудеться у найближчу неділю. У фінальному матчі зіграють переможці півфіналів: США — Панама і Ямайка — Мексика.

Нагадаємо, що за Інтер Маямі виступає центральний захисник збірної України Сергій Кривцов. Раніше 32-річний українець поділився враженнями від того, що Ліонель Мессі незабаром стане його одноклубником.