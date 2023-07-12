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Новий наставник бельгійської команди поділився своїми думками про українця.

Головний тренер Брюгге Ронні Дейла прокоментував ситуацію з українським нападником Романом Яремчуком.

"Яремчук багато чому навчився після минулого сезону, який був для нього важким. Але він позитивний хлопець. Просто потрібно покращити деякі речі, і саме на цьому Роман повинен зараз сконцентруватися. Не думаючи про те, що від нього чекають, або про минулий сезон.

Йому треба інтенсивніше рухатися, додати темпу своїй грі. Це топ-гравець, і ми бачимо його рівень, але це ще не той Яремчук, якого ми знали раніше", - наводить слова Дейли Het Nieuwsblad.

Нагадаємо, Яремчук перебрався у Брюгге влітку минулого року, ставши рекордним трансфером клубу. Однак заграти поки що українець не зміг — на його рахунку 27 матчів, два забиті м'ячі та три асисти.

Раніше повідомлялося, що Яремчук забив за Брюгге у товариському матчі.