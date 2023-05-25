Клуб Романа Яремчука отримає нового тренера.
Ронні Дейла, фото - Getty Images
25 травня 2023, 21:52
Головний тренер льєзького Стандарда Ронні Дейла з нового сезону очолить Брюгге нашого Романа Яремчука. Про це повідомляє пресслужба бельгійського клубу. Він змінить на цій посаді Ріка де Міла.
Дейла переходить разом зі своїм помічником Ефрайном Хуаресом. Бельгійці мають виплатити два мільйони євро компенсації Стандарту.
Норвежець раніше тренував Волеренгу, Селтік та Нью-Йорк Сіті, з яким у 2021 році він ставав чемпіоном МЛС. Також чемпіонат Шотландії Дейла вигравав з "кельтами".
Наразі Брюгге посідає четверте місце у чемпіонській групі чемпіонату Бельгії, але вже не має шансів на титул.
Раніше тренер Брюгге прокоментував повернення українського форварда Романа Яремчука до заявки команди.