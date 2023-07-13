Другое

Іспанець проміняв АПЛ на Катар.

Представники чемпіонату Саудівської Аравії не припиняють переманювати футболістів європейських клубів в поточне трансферне вікно, тому на фоні цього трансфери в Катарі можуть пройти непомітними.

Втім, як повідомляє офіційний сайт Ар-Раяна, новачком команди став іспанський універсальний атакувальний футболіст Родріго Морено.

В минулому сезоні 32-річний іспанець відіграв 35 матчів за Лідс Юнайтед, в яких забив 15 голів та відзначився двома результативними передачами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що вінгер Лідс Юнайтед Ньйонто потрапив у сферу інтересів трьох клубів.