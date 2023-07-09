Німеччина

Хавбек відправляється в Бундеслігу та має шанс зіграти в Лізі чемпіонів.

Півзахисник Лідса Бренден Ааронсон перейшов до німецького Уніона на правах оренди, про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Ааронсон виступатиме у складі берлінського клубу у сезоні-2023/24. Нагадаємо, що Уніон посів четверте місце в чемпіонаті та зіграє на груповому етапі Ліги чемпіонів. Тим часом Лідс як мінімум один сезон виступатиме в Чемпіоншипі.

Минулого сезону АПЛ Ааронсон провів 36 матчів, відзначившись голом та трьома результативними передачами.