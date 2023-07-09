Хавбек відправляється в Бундеслігу та має шанс зіграти в Лізі чемпіонів.
Бренден Ааронсон, ФК Уніон
09 липня 2023, 21:54
Півзахисник Лідса Бренден Ааронсон перейшов до німецького Уніона на правах оренди, про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Ааронсон виступатиме у складі берлінського клубу у сезоні-2023/24. Нагадаємо, що Уніон посів четверте місце в чемпіонаті та зіграє на груповому етапі Ліги чемпіонів. Тим часом Лідс як мінімум один сезон виступатиме в Чемпіоншипі.
Минулого сезону АПЛ Ааронсон провів 36 матчів, відзначившись голом та трьома результативними передачами.