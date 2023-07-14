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Микола Костенко підбив підсумки європейської кваліфікації ЧС-2024.

Головний тренер збірної України з пляжного футболу Микола Костенко прокоментував виступ "синьо-жовтих" у кваліфікації ЧС-2024.

"Ми посіли перше місце в групі, потім виграли стиковий матч і виконали головне завдання збірної з виходу на чемпіонат світу. Все в команді було на найвищому рівні — і щодо віддачі гравців, і щодо настрою. З нюансів — хлопці особливо добре зіграли в обороні, справжні молодці. Нам трохи не вистачило такої уважної гри в захисті на Європейських іграх.

Щодо самих матчів у Баку, то найбільш важливим і важким був поєдинок із Польщею. Якби ми поступилися в цій зустрічі, то про чемпіонат світу, напевно, можна було б забути. Поляки виграли свій перший матч, і в разі перемоги над нами в них ставало шість очок, а в нас залишалося два. І навіть у випадку успішної гри з Литвою п'ять набраних пунктів нас не врятували б, адже шість пунктів могли мати й іспанці. Тобто у протистоянні з Польщею у нас фактично не було права на помилку.

Тренерський штаб дуже задоволений хлопцями, адже вони змогли подолати і психологічний момент після не надто вдалого виступу на Європейських іграх, і фізичну втому, пов'язану з тим, що навіть не побували вдома — відразу вирушили з Польщі в Азербайджан на кваліфікаційний турнір. Плюс у Баку було дуже спекотно, доходило до 35 градусів, усе одне до одного. Тим не менш, дуже добре й емоційно поспілкувалися з гравцями перед початком змагань у роздягальні, налаштувалися й здолали іспанців, а потім і поляків.

Хоча у всіх матчах знаходився свій лідер, який тягнув за собою команду, кожний зробив внесок у загальний успіх. У стиковому поєдинку з Молдовою ми забили п'ять м'ячів, і всі вони на рахунку п'яти різних виконавців. У матчі ж із Литвою нам вдалося ускладнити гру суперника завдяки дещо вимушеному ходу. У попередній зустрічі червону картку отримав один із наших воротарів, Андрій Неруш, і ми, щоб трохи зменшити навантаження на Олександра Пославського, який через стан здоров'я не зміг допомогти нам у першому матчі, задіяли на цій позиції Олександра Корнійчука. Коли останній виходив на майданчик, то ми трохи змінювали структуру гри, роблячи акцент на утриманні м'яча, і він виступав більше в ролі п'ятого польового гравця. Литовцям явно важко було перелаштовуватися на таку нашу тактику, і це сприяло нашій перемозі", - наводить слова Костенка прес-служба УАФ.

Нагадаємо, ЧС-2024 пройде з 15 по 25 лютого 2024 року в ОАЕ.