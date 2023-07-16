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Клуб хоче підписати футболіста.

Незважаючи на дуже вдале завершення минулого сезону, Севілья може захотіти оновити склад.

Рафою Міром вже зацікавилися Мальорка та Валенсія, і тепер MD повідомили, що Олімпіакос дуже хоче його підписати.

Олімпіакос, яким керує колишній головний тренер Еспаньола Дієго Мартінес, відчуває, що має перевагу над конкурентами, оскільки може запропонувати йому виступи у єврокубках.

Севілья сподівається завершити продаж протягом наступних кількох тижнів, щоб їхня увага могла бути спрямована на підсилення команди.