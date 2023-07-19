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Зібрати потужний ПК для ігор за невеликі гроші це цілком реально, якщо підійти до вибору компонентів з розумом.

Процесор. Якщо ви хочете зібрати дешевий ігровий комп'ютер, вибирайте моделі процесорів AMD. Це буде набагато дешевше, ніж Intel, але не менш потужний. Хорошою опцією може бути процесор Ryzen.

Материнська плата. У цьому випадку все залежить від того, який ви вибрали процесор. Подивіться, що підходить до вашого процесора і від цього вибирайте. Зверніть увагу на кількість роз'ємів для оперативної пам'яті та відеокарти.

Оперативна пам'ять. Для ігрового комп'ютера пам'ять – це один із ключових компонентів. Щоб зібрати потужний ПК для ігор, потрібно щонайменше 16 ГБ оперативної пам'яті. Оптимальною буде DDR4.

Відеокарти. Цей компонент може коштувати дорого, але якщо ви хочете зробити модель бюджетно, зверніть увагу на моделі NVIDIA GTX 1650 і AMD RX 570. Вони можуть грати навіть у сучасні ігри.

Жорсткий диск. Оптимальною ємністю буде 1 Тб. Жорсткий диск варто вибирати від Seagate, Western Digital чи Toshiba.

Блок живлення. Знову ж таки, вибір залежить від компонентів, які ви вибрали. Однак важливо не економити на блоці живлення, оскільки це може призвести до втрати даних і навіть знищення комп'ютера. Оптимальним буде блок живлення на 550 Вт.

Охолодження. Якщо ви збираєте ігровий комп'ютер, йому знадобиться необхідне охолодження. Найпростішим способом є встановлення системи рідинного охолодження. Однак, якщо ви боїтеся цього, можна використовувати вентилятори для охолодження комп'ютера.

Гідна якість за доступною ціною ігрових ПК

При збиранні ігрового комп'ютера не варто економити як компоненти. Краще витратити більше на початку та уникнути проблем у майбутньому. Збирайте компоненти зі знанням справи, дотримуючись рекомендацій виробників.

Якщо ви плануєте грати в сучасні ігри на високих налаштуваннях, зберіть комп'ютер з гарною продуктивністю. Нижче наведено додаткові поради, які допоможуть вам створити потужний ігровий комп'ютер.

SSD. Зверніть увагу на твердотільний накопичувач (SSD), оскільки він може прискорити швидкість завантаження та продуктивність загалом. Наприклад, встановлення операційної системи на SSD може значно прискорити запуск комп'ютера.

Вентиляція Ігрові комп'ютери часто потребують великої потужності, що може призвести до перегріву компонентів. Переконайтеся, що комп'ютер має гарну вентиляцію, щоб уникнути перегріву та пошкодження компонентів.

Корпус. Корпус — це важливий аспект, особливо для ігрових комп'ютерів. Так як ви гратимете довгий час, важливо вибрати корпус, який буде зручний і функціональний. Корпус повинен мати достатньо місця для встановлення компонентів та достатньо вентиляційних отворів.

Монітор. Зрештою, не варто забувати про монітор. Якщо у вас є бюджет, виберіть монітор з гарною роздільною здатністю та частотою оновлення екрана. Також переконайтеся, що монітор підтримує графічні карти та кабель, який ви використовуєте.

Можливо, складання ігрового комп'ютера може бути стомлюючим і складним завданням, але при правильному підході вона може бути доданою вартістю для вас та вашого досвіду гри. Дотримання наведених вище порад допоможе вам створити потужний пристрій для ігор, який задовольнить ваші потреби.