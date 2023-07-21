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Українська арбітриня отримала призначення на гру.

Груповий етап жіночого чемпіонату світу 2023 лише набирає оберти, але вже є подія, яка не може обійти стороною українських поціновувачів гри №1.

За інформацією авторитетного порталу Goal, українська арбітриня Катерина Монзуль буде працювати на матчі Нідерландів проти Португалії.

Асистувати їй будуть Марина Стрілецька та Пауліна Барановська. Четвертим арбітром буде Маріам Маркотт.

Зустріч команд відбудеться о 10:30 23 липня в Новій Зеландії на стадіоні Дунедайн.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Монзуль — найкращий арбітр УПЛ у сезоні-2022/23.