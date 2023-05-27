Україна

Центральний матч заключної частини чемпіонату України пройде 28 травня.

УАФ на своєму офіційному сайті опублікувала суддівські призначення на найближчий 29 тур української Прем'єр-ліги.

Головний матч туру, в якому може вирішитись доля чемпіонського титулу УПЛ, довірили Катерині Монзуль із Харкова. Допомагатимуть їй Марина Стрілецька та Світлана Грушко. Резервним арбітром буде Крістіна Козорог.

Також на матчі працюватиме система ВАР, за яку відповідатиме Анастастія Романюк, а її помічником призначено Андрія Скрипку.

Нагадаємо, матч Шахтар – Дніпро-1 відбудеться завтра, 28 травня, о 15:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.

Зазначимо, що у цьому матчі Шахтарю достатньо зіграти внічию з Дніпром-1, щоб гарантувати чемпіонство за тур до фінішу сезону. Між командами – п'ять очок.