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Матч жіночого мундіалю завершився без забитих м'ячів.

Сьогодні, 21 липня, у рамках групового етапу жіночого чемпіонату світу збірна Нігерії поділила очки з Канадою. Матч закінчився без забитих м'ячів із рахунком 0:0.

Зазначимо, що на 50 хвилині канадка Сінклер не реалізувала пенельті, а нігерійки закінчували матч у меншості після вилучення Абіодун у компенсований час до другого тайму.

В іншому матчі групи В збірна Австралії обіграла Ірландію (1:0). Матч пройшов вчора, 20 липня.

У наступних матчах жіночого ЧС-2023 збірна Філліпін зіграє проти Швейцарії (8:00 за київським часом), а потім Іспанія зустрінеться з Коста-Рикою (10:30).