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Португалець дав свій коментар.

Кріштіану Роналду заявив, що хоче виграти всі трофеї з Ан-Насром у наступному сезоні.

"Ми дуже раді бути тут, Ан-Наср вперше в Японії. Ми маємо провести два хороші матчі, і ми дуже раді. Японці люблять футбол, і ми тут для того, щоб показати шоу.

Ми сподіваємося виграти усі трофеї. Знаємо, що це буде важко, але я думаю, що у нас хороша команда, новий тренер, нові гравці, і ми з нетерпінням чекаємо на приголомшливий сезон.

Звісно, я сподіваюся виграти кілька трофеїв цього року", — наводить слова Роналду Goal.

Нагадаємо, Роналду перебрався до Ан-Насру у січні 2023 року. З того часу він провів 16 матчів, у яких забив 14 голів та віддав два асисти.