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Навряд чи хтось дасть більше грошей.

Досвідчений бельгійський нападник Ромелу Лукаку цього трансферного вікна став учасником скандалу через установлений міланським Інтером факт його перемовин із представниками затятого супротивника "змій" на внутрішній арені — туринського Ювентуса.

Це в свою чергу зробило неможливим третій період каденції 30-річного виконавця в складі "змій", тоді як у Лондоні на Лукаку також не дуже-то й розраховують.

Саме тому Лукаку наразі шукає собі інший колектив, а оскільки його прізвище добре відомо в футбольному світі, то пропозиція від аравійського Аль-Хіляля не змусила на себе довго чекати.

Контракт строком на три роки, у якому прописана зарплатня в 30 млн євро за сезон та 10 млн євро в якості бонусів.

У свою чергу Аль-Хіляль готовий дати Челсі 50 млн євро, тоді як Інтер зупинився на 40 млн євро.

Щоправда, усе обмежується бажанням самого гравця й надалі виступати в Європі.

За минулий сезон Лукаку провів 37 матчів, забивши 14 голів та віддавши сім гольових передач.