Навряд чи хтось дасть більше грошей.
Ромелу Лукаку, Getty Images
24 липня 2023, 08:30
Досвідчений бельгійський нападник Ромелу Лукаку цього трансферного вікна став учасником скандалу через установлений міланським Інтером факт його перемовин із представниками затятого супротивника "змій" на внутрішній арені — туринського Ювентуса.
Це в свою чергу зробило неможливим третій період каденції 30-річного виконавця в складі "змій", тоді як у Лондоні на Лукаку також не дуже-то й розраховують.
Саме тому Лукаку наразі шукає собі інший колектив, а оскільки його прізвище добре відомо в футбольному світі, то пропозиція від аравійського Аль-Хіляля не змусила на себе довго чекати.
Контракт строком на три роки, у якому прописана зарплатня в 30 млн євро за сезон та 10 млн євро в якості бонусів.
У свою чергу Аль-Хіляль готовий дати Челсі 50 млн євро, тоді як Інтер зупинився на 40 млн євро.
Щоправда, усе обмежується бажанням самого гравця й надалі виступати в Європі.
За минулий сезон Лукаку провів 37 матчів, забивши 14 голів та віддавши сім гольових передач.