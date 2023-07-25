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Це був заключний матч першого туру жіночого мундіалю.

Сьогодні, 25 липня, відбувся заключний матч першого туру групового етапу жіночого чемпіонату світу 2023 року, у якому збірна Колумбії обіграла Південну Корею з рахунком 2:0.

Рахунок у матчі було відкрито на 30 хвилині поєдинку, коли колумбійська півзахисниця Каталіна Усме реалізувала пенальті. Потім за дев'ять хвилин Луїза Кайседо подвоїла перевагу колумбійок.

Колумбія — Південна Корея 2:0

Голи: Усме, 30 (з пенальті), Кайседо, 39.

В іншому матчі групи Н збірна Німеччини розгромила Марокко з рахунком 6:0.

Зазначимо, що сьогодні пройдуть ще два матчі жіночого ЧС-2023, у яких зіграють Нова Зеландія та Філіппіни, а також Швейцарія та Норвегія.