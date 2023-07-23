Відбувся черговий матч жіночого мундіалю.
Нідерланди - Португалія, Getty Images
23 липня 2023, 12:30
У черговому матчі групового етапу жіночого чемпіонату світу 2023 року збірна Нідерландів здобула мінімальну перемогу над Португалією з рахунком 1:0.
Єдиний і переможний гол був забитий на 13 хвилині зустрічі, коли у воротах збірної Португалії результативним ударом відзначилася Стефані ван дер Грагт.
Нідерланди — Португалія 1:0
Гол: ван дер Грагт, 13.
В іншому матчі групи Е збірна США обіграла В'єтнам із рахунком 3:0.
У наступному матчі Нідерланди зіграють проти США, а Португалія зустрінеться із В'єтнамом. Матчі відбудуться 27 липня.