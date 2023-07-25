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Нападник перебереться новий для себе чемпіонат.

Представники чемпіонату Саудівської Аравії продовжують переманювати футболістів з провідних ліг Європи.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, Аль-Іттіфак домовився про підписання контракту з нападником Муссою Дембеле.

Французький футболіст перебуває у статусі вільного агента, тому домовлятись з іншим клубом саудитам не потрібно.

У минулому сезоні Мусса Дембеле провів за Ліон 28 поєдинків, у яких він забив три голи та віддав один асист.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що для саудівського клубу підписання центрального півзахисника Ліверпуля Джоржана Гендерсона залишається пріоритетом.