Другое

До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 26 липня.

Завершилася 518 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

26 липня російські окупанти завдали двох ракетних ударів по території України! Близько 13 години противник завдав удару крилатими ракетами Калібр з акваторії Чорного моря. Три ворожі ракети збито над Вінницькою областю. Близько 17.00 години противник атакував з району Каспійського моря крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555. Було зафіксовано пуски 36 ракет із восьми стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Крім того, близько 19.00, окупанти підняли в небо винищувачі МіГ-31К і завдали удару чотирма аеробалістичними ракетами Х-47 Кинджал у напрямку Хмельницької області. За результатами роботи протиповітряною обороною України знищено 36 повітряних цілей: 3 крилаті ракети Калібр; 33 крилаті ракети Х-101/Х-555. Щодо наслідків пусків Х-47 Кинджал інформація уточнюється.

Західні партнери поки не узгодили план підготовки українських пілотів на винищувачах F-16, пише Politico.

"Військовий стан в Україні, швидше за все, продовжать до 15 листопада 2023 року", — нардеп Ярослав Железняк.

"Молдова висилає майже 60 російських дипломатів. Тепер у Росії є 20 днів", — МЗС країни. "Рішення Кишинева є наслідком численних недружніх дій щодо Республіки Молдова".

"росія готує кораблі та авіацію для блокування Чорного моря", — прес-служба МО України.

"Байден наказав передати докази військових злочинів зс рф в Україні до Гаазького суду", — The New York Times.

"Україна перестає бойкотувати змагання, де спортсмени з росії та білорусі змагаються у нейтральному статусі. Міністерство молоді та спорту України змінило текст наказу про заборону участі українським спортсменам у змаганнях, де присутні атлети з росії чи білорусі. Тепер участь для українців заборонена лише у змаганнях, де виступають росіяни та білоруси під своїм національним прапором", — Суспільне.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Протягом доби ворог завдав 3 ракетних та 28 авіаційних ударів, здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та мирних населених пунктах. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою. Протягом доби відбулось 25 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, зокрема це Семенівка, Ясна Поляна Чернігівської області; Вільна Слобода, Степне, Басівка, Могриця, Покровка Сумської області та Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Колодязне Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії південніше Новоселівського Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів ворога зазнали Дворічна, Западне, Табаївка, Тополі Харківської області.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі південніше Діброви Луганської області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське і Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське і Спірне — Донецької.

На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки противника в районах північніше Хромового, східніше Дружби та північніше Кліщіївки. Ворог завдав авіаційного удару в районі Кліщіївки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Васюківка, Оріхово-Василівка, Богданівка та Часів Яр Донецької області.

На Авдіївському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі міста Авдіївка. У той же час, ворог здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема, постраждали Новокалинове, Степове, Авдіївка та Сєверне Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка. Ворог завдав авіаційного удару біля Красногорівки. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Курахівка, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Старомайорського Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районі Благодатного Донецької області. Здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед них Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Велика Новосілка та Благодатне Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Завдав авіаційних ударів в районах Новоданилівки, Малої Токмачки, П’ятихаток Запорізької області та Антонівки на Херсонщині. Артилерійських обстрілів зазнали понад 30 населених пунктів, серед них Малинівка, Гуляйполе, Степове, Лобкове та Кам’янське Запорізької області; Нікополь Дніпропетровської області; Дудчани, Берислав, Козацьке, Молодіжне, Антонівка, Кізомис Херсонської області та Іванівка на Миколаївщині. Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження.

Авіація сил оборони за добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 2 — по його зенітно-ракетних комплексах.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 9 артилерійських засобів на вогневих позиціях та 2 пункти управління російських окупантів.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Провів кілька важливих нарад щодо підготовки міжнародних заходів у серпні, зокрема Кримської платформи.

Готуємо й перелік деокупаційних кроків для Криму, комплексних: і безпекових, і економічних, і соціальних. Можемо доволі швидко реінтегрувати Крим у державну тканину України. Власне, уже зараз окупантам варто подумати там, у Криму, що, поки Кримський міст ще хоч так-сяк працює, треба їм повертатися додому, у росію.

Крим, як і вся Україна, буде вільним – вільним від усього російського зла, починаючи від російських ракет і закінчуючи кожним російським окупантом. росія програє цю війну, і жодна ракета її не врятує".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!