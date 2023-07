У кваліфікації Ліги конференцій Омонія гостювала у Габали. Переможець цієї пари в наступному раунді зіграє з Мітьюланном або Нідеркорном.

Омонія здобула перемогу завдяки хет-трику Романа Безуса. Два м’ячі 32-річний українець забив прямим ударом зі штрафного, третій — з пенальті.

Roman Bezus with a belter as Omonoia level the score at Gabala. 1-1. @ZoryaLondonsk pic.twitter.com/0XhGiigT9G

ROMAN BEZUS AT THE DOUBLE WITH ANOTHER FREE-KICK GOLAZO TO TAKE THE COMEBACK LEAD!!!

📽️ @FootColicpic.twitter.com/EwKVcDKhrt