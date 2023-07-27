У кваліфікації Ліги конференцій Омонія гостювала у Габали. Переможець цієї пари в наступному раунді зіграє з Мітьюланном або Нідеркорном.

Омонія здобула перемогу завдяки хет-трику Романа Безуса. Два м’ячі 32-річний українець забив прямим ударом зі штрафного, третій — з пенальті.

Зрештою команда Романа Безуса перемогла 3:2. Матч-відповідь відбудеться через тиждень.

Габала — Омонія 2:3

Голи: Аллах, 4, 62 — Безус, 45+1, 50, 82 (пен)