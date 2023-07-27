Кіпрський колектив здобув виїзну перемогу завдяки перфомансу українця.
Роман Безус, фото - Омонія
27 липня 2023, 21:05
У кваліфікації Ліги конференцій Омонія гостювала у Габали. Переможець цієї пари в наступному раунді зіграє з Мітьюланном або Нідеркорном.
Омонія здобула перемогу завдяки хет-трику Романа Безуса. Два м’ячі 32-річний українець забив прямим ударом зі штрафного, третій — з пенальті.
Зрештою команда Романа Безуса перемогла 3:2. Матч-відповідь відбудеться через тиждень.
Габала — Омонія 2:3
Голи: Аллах, 4, 62 — Безус, 45+1, 50, 82 (пен)