Німеччина

Німець отримав капітанську пов'язку.

Півзахисник Боруссії Дортмунд Емре Джан став новим капітаном команди. Про це повідомляє офіційний сайт "джмелів".

До нього капітанська пов'язка була у Марко Ройса, але німець вирішив відмовитися від цього амплуа. Віцекапітаном став воротар Грегор Кобель.

"Я неймовірно пишаюся бути капітаном такого великого клубу. Я хотів би подякувати всім, хто причетний до цього", — сказав Емре Джан.

Раніше повідомлялось, що Боруссія Д подовжила контракт з Джаном.