Німець отримав капітанську пов'язку.
Емре Джан, Боруссія Д
27 липня 2023, 20:48
Півзахисник Боруссії Дортмунд Емре Джан став новим капітаном команди. Про це повідомляє офіційний сайт "джмелів".
До нього капітанська пов'язка була у Марко Ройса, але німець вирішив відмовитися від цього амплуа. Віцекапітаном став воротар Грегор Кобель.
"Я неймовірно пишаюся бути капітаном такого великого клубу. Я хотів би подякувати всім, хто причетний до цього", — сказав Емре Джан.
Раніше повідомлялось, що Боруссія Д подовжила контракт з Джаном.