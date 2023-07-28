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Відбувся черговий матч жіночого мундіалю.

Збірна Аргентини у матчі другого туру групового етапу жіночого чемпіонату світу 2023 зіграла внічию з ПАР.

Матч закінчився з рахунком 2:2, незважаючи на те, що під час зустрічі африканська команда мала перевагу у два м'ячі.

Рахунок у матчі було відкрито на 30 хвилині поєдинку, коли результативним ударом відзначилася Лінда Мотлхало, а потім на 66 хвилині Тхембі Кгатлана подвоїла перевагу ПАР.

Відповідь аргентинської збірної була на 74 хвилині, коли голом відзначилася Софі Браун, а через п'ять хвилин цифри на табло зрівняла Роміна Нуньєс.

Аргентина — ПАР 2:2

Голи: Браун, 74, Нуньєс, 79 — Мотлхало, 30, Кгатлана, 66.

У першому турі обидві збірні поступилися. Аргентина поступилася Італії (0:1), а ПАР програла Швеції (1:2).