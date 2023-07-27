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Українська арбітриня обслуговуватиме матч між Панамою та Ямайкою.

Чемпіонат світу серед жіночих збірних лише набирає оберти, а українська арбітриня Катерина Монзуль отримала чергове призначення.

Як повідомляє офіційний сайт УАФ, вона буде очолювати бригаду, яка обслужить поєдинок між збірними Панами та Ямайки.

Допомагати Катерині Монзуль буде ще одна українка — Марина Стрілецька. Ще однією асистенткою стала Пауліна Барановська (Польща), а четвертий арбітр — Акхона Макаліма (ПАР).

Зазначимо, що до цього Катерина Монзуль обслуговувала гру між Нідерландами та Португалією (1:0).

Нагадаємо, що матч між Панамою та Ямайкою відбудеться 29 липня.