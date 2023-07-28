Відбувся черговий матч групового етапу жіночого мундіалю.
Англія - Данія, Getty Images
28 липня 2023, 13:26
У черговому матчі другого туру групового етапу жіночого чемпіонату світу 2023 збірна Англії мінімально обіграла Данію з рахунком 1:0.
Єдиний та переможний гол був забитий у дебюті зустрічі, коли на шостій хвилині результативним ударом відзначилася англійка Лорен Джеймс.
За інформацією OptaJoe, Джеймс стала другою наймолодшою авторкою голу в історії жіночих чемпіонатів світу. Вона забила у віці 21 року та 302 днів, а рекорд належить іншій англійці Джилл Скотт, яка забивала у ворота збірної Аргентини, коли їй було 20 років та 227 днів.
Англія — Данія 1:0
Гол: Джеймс, 6.
Після двох турів Англія набрала шість очок, забивши лише два м'ячі на турнірі. У Данії три очки та друге місце.
У Китая та Гаїті – нулі у графі очок. Їхня очна зустріч пройде сьогодні, 28 липня, о 14:00 за київським часом.