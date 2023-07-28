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Відбувся черговий матч групового етапу жіночого мундіалю.

У черговому матчі другого туру групового етапу жіночого чемпіонату світу 2023 збірна Англії мінімально обіграла Данію з рахунком 1:0.

Єдиний та переможний гол був забитий у дебюті зустрічі, коли на шостій хвилині результативним ударом відзначилася англійка Лорен Джеймс.

За інформацією OptaJoe, Джеймс стала другою наймолодшою авторкою голу в історії жіночих чемпіонатів світу. Вона забила у віці 21 року та 302 днів, а рекорд належить іншій англійці Джилл Скотт, яка забивала у ворота збірної Аргентини, коли їй було 20 років та 227 днів.

Англія — Данія 1:0

Гол: Джеймс, 6.

Після двох турів Англія набрала шість очок, забивши лише два м'ячі на турнірі. У Данії три очки та друге місце.

У Китая та Гаїті – нулі у графі очок. Їхня очна зустріч пройде сьогодні, 28 липня, о 14:00 за київським часом.