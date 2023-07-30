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Причини відсутності українського форварда не повідомляються.

Нападник Брюгге Роман Яремчук не зможе допомогти своїй команді у стартовому турі чемпіонату Бельгії проти Мехелена. Про це повідомляє прес-служба клубу.

27-річний українець не потрапив до заявки команди, а перед цим він пропустив гру кваліфікації Ліги конференцій проти Оргуса (3:0).

Причини відсутності українця не повідомляють, але перед грою в єврокубках головний тренер Брюгге Ронні Дейла зазначав, що Роман відновлюється після пошкодження коліна.

Нагадаємо, матч Брюгге — Мехелен відбудеться сьогодні, 30 липня, о 19:30 за київським часом.