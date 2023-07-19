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Команда українського форварда забила 22 м'ячі у ворота суперника.

Бельгійський Брюгге у черговому контрольному матчі з космічним рахунком 22:0 розгромив Гейст.

У цьому матчі взяв участь український нападник Роман Яремчук, який забив шість м'ячів у ворота суперника, вийшовши на заміну у другому таймі.

Гейст представляє Другу провінцію в Західній Фламандії, де минулого сезону він посів восьме місце.

Свій наступний контрольний матч Брюгге проведе проти голландського АЗ. Гра відбудеться 22 липня, о 16:00 за київським часом.

Раніше головний тренер Брюгге Ронні Дейла прокоментував ситуацію з українцем перед стартом нового сезону.