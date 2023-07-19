Команда українського форварда забила 22 м'ячі у ворота суперника.
Роман Яремчук, ФК Брюгге
19 липня 2023, 21:50
Бельгійський Брюгге у черговому контрольному матчі з космічним рахунком 22:0 розгромив Гейст.
У цьому матчі взяв участь український нападник Роман Яремчук, який забив шість м'ячів у ворота суперника, вийшовши на заміну у другому таймі.
Гейст представляє Другу провінцію в Західній Фламандії, де минулого сезону він посів восьме місце.
Свій наступний контрольний матч Брюгге проведе проти голландського АЗ. Гра відбудеться 22 липня, о 16:00 за київським часом.
Раніше головний тренер Брюгге Ронні Дейла прокоментував ситуацію з українцем перед стартом нового сезону.