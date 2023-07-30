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Колумбійки готуються до матчів на виліт.

У групі Н збірна Колумбії зустрічалась з німкенями. В першому турі обидві команди здобули перемоги, тож три очки гарантували вихід в плей-оф одному з колективів.

На початку другого тайму представниця Реала Лінда Кайседо вивела Колумбію вперед. Під завісу основного часу Александра Попп зрівняла рахунок з пенальті — 1:1. Арбітриня додала 7 хвилин, яких колумбійкам вистачило, щоб вирвати перемогу. Героїнею матчу стала Мануела Ванегас, яка відзначилась на 90+7 хвилині. Перемога Колумбії — 2:1.

Таким чином, колумбійки достроково пробились у плей-оф, набравши 6 очок у двох матчах. Німеччина і Марокко мають по 3 бали, а Південна Корея — нуль.

В останньому турі групового етапу Колумбія зіграє з Марокко, а німкені спробують завдавати третьої поразки на цьому турнірі представницям Південної Кореї.

Німеччина - Колумбія — 1:2

Голи: Попп, 89 (з пенальті) - Лінда, 52, Ванегас, 90+7