Україна

Коментар головного тренера щодо голкіпера команди Анатолія Трубіна.

Головний тренер донецького Шахтаря Патрік ван Леувен розповів, чи є якась позиція керівництва клубу щодо Анатолія Трубіна, адже він відсутній навіть у протоколі на матч з Металістом 1925.

"Різник добре себе проявив. Це його перша гра, і він показав, що має гарні якості, саме тому він перейшов до Шахтаря минулого сезону. Гадаю, він має все, щоб бути частиною команди та змагатися за місце у складі.



Щодо Трубіна, то позицію клубу варто запитати в Сергія Палкіна. Трубін дискваліфікований із попереднього сезону, тому я не міг його використовувати", — цитує наставника офіційний сайт Шахтаря.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Металіст 1925 — Шахтар.

Раніше повідомлялось, що Трубін безплатно стане гравцем Інтера наступного літа.