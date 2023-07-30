Україна

Наставник "гірників" поділився своїми думками після гри з Металістом 1925.

Головний тренер донецького Шахтаря Патрік ван Леувен прокоментував перемогу своєї команди у матчі стартового туру УПЛ проти харківського Металіста 1925 (2:1).

"Була можливість швидко зробити 3:0 на початку матчу. Упевнений, цього сезону ми виграватимемо з більшим рахунком. Вважаю, маємо гарний результат. Повинні були реалізувати створені моменти – це єдине, чим я не задоволений. Ті моменти, що ми мали в штрафному суперника, – добрий результат для мене.



Рухаємося в потрібному напрямі, але для цього потрібен час. Будь-який тренер, починаючи роботу з новою командою, повинен краще пізнати гравців, він хоче донести свою філософію на тренуваннях і в товариських матчах. Наприклад, на зборах ми провели дуже гідну гру з Утрехтом, у перші пів години поєдинку з Аяксом отримали голи тільки через індивідуальні помилки та рішення на полі. На зборах команда вже показала, що вміє грати відповідно до філософії, яку я хотів би бачити", — цитує наставника офіційний сайт Шахтаря.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Металіст 1925 — Шахтар.