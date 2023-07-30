Англія

Переговори вже розпочались.

Майбутнє нападника Парі Сен-Жермен Кіліана Мбаппе залишається під великим питанням. У футболіста конфлікт з керівництвом паризького клубу, також Мбаппе відмовився вести переговори з Аль-Хілялем. Тим часом Реал претендує на французького футболіста, проте готовий підписати його лише на правах вільного агента влітку 2024 року.

Ситуацією хоче скористатись Ліверпуль. Як повідомляє The Mirror, мерсисайдці ведуть переговори щодо річної оренди французького суперфорварда. "Червоних" надихнула повага Мбаппе до клубу та той факт, що його мати та агентка, Файза Ламарі, є пристрасною фанаткою Ліверпуля.

Крім того, Мбаппе часто відзначав роботу головного тренера мерсисайдців Юргена Клоппа. Також відомо, що представники англійського клубу вели переговори з Кілліаном, коли він ще був гравцем Монако.

У сезоні-2022/23 Мбаппе забив 41 гол і зробив 9 результативних передач у 43 матчах за ПСЖ у всіх змаганнях.