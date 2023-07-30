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31-річний футболіст продовжить кар'єру у Саудівській Аравії.

Садіо Мане близький до переходу до Ан-Насру, повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За його інформацією, за 31-річного вінгера мюнхенський клуб отримає 28-30 мільйонів євро з урахуванням можливих бонусів.

Крім того, у понеділок Мане пройде медичний огляд перед переходом до Ан-Насру. Він пройде у Дубаї.

Нагадаємо, що Мане приєднався до мюнхенського клубу минулого літа.

У рамках Бундесліги він провів 25 матчів, забивши 7 голів та віддавши 5 результативних передач.