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Завершився товариський поєдинок.

В рамках контрольного матчу Парі Сен-Жермен грав проти Інтера в Токіо та поступився з підсумковим рахунком 1:2.

Команди виставили бойові склади з перших хвилини, проте так й не змогли відкрити рахунок в першому таймі. Вже на 63 хвилині ПСЖ все ж таки забив — голом відзначився Вітінья.

Здавалось, що гра так й завершиться, але під завісу гри Інтер забив два швидкі голи зусиллями Еспозіто та Сенсі.

ПСЖ — Інтер 1:2

Голи: Вітінья, 63 — Еспозіто, 81, Сенсі, 83

ПСЖ: Доннарума – Хакімі, Шкриньяр, Маркіньос (Перейра 70), Ернандес (Курзава 65) — Вітінья, Угарте (Гарбі 80), Руїс (Ндур 70) – Солер, Заїр-Емері, Асенсіо (Екітіке 70)

Тренер: Луїс Енріке

Інтер: Станковіч – Думфріс (Куадрадо 55), Дарміан, Ачербі (Біссек 71), Бастоні (Де Врей 68), Дімарко (Гозенс 55) – Барелла (Сенсі 77), Чалханоглу (Асслані 67), Мхітарян (Фраттезі 55) – Тюрам (Корреа 55), Мартінес (Еспозіто 77)