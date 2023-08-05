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Самолікування небезпечне. Перед прийомом будь-яких медичних препаратів та добавок проконсультуйтеся з лікарем.

Незважаючи на те, що у професійному спорті є перелік препаратів, які футболістам приймати суворо заборонено, повної обов'язкової відмови взагалі від усіх медикаментів, добавок і вітамінів, звичайно ж, немає.

Не буде брати до уваги таблетки та мікстури, які футболісти приймають під час хвороб, і поговоримо про препарати, які зазвичай входять до медичного харчування спортсменів.

Вітаміни

Вітаміни п'ють усі футболісти, причому обов'язково. Однак набір вітамінних добавок у всіх різних. Початковий набір та наступні коригування проводяться після періодичних аналізів. Як правило, набір вітамінів у спортсменів такий самий, як і у простих людей, які займаються спортом.

Варто брати приклад із футболістів і приймати вітаміни не навмання, а після консультації з профільним лікарем, адже надлишок вітамінів та мікроелементів в організмі може бути набагато небезпечнішим, ніж їх недолік.

Добавки

Більшість прописаних футболістам добавок допомагають краще тренуватися та швидко мислити – це L-карнітин, вуглеводні гелі та мікроелементи. Наприклад, футболісти одержують мікроелементи, що знижують ймовірність м'язових спазмів.

Після виснажливих тренувань і матчів, під час яких футболісти витрачають багато енергії, вони зазвичай отримують гейнери та інші добавки, що дозволяють швидко відновитися, повернути витрачену енергію і підготувати м'язи до наступного матчу.

Звичайно, кожен клуб має свої «секрети», і навряд чи лікарі команд розкриють їх, оскільки конкуренція в цій сфері величезна, і кожен хоче отримати максимальну віддачу від застосовуваних добавок.

Чи можна все це приймати звичайним людям?

Нагадаємо, що чарівних препаратів, які перетворять вас на спортсмена, не існує. Приймати вітаміни та інші добавки слід розумно, враховуючи індивідуальні потреби організму. Обов'язково здайте аналізи.

Також необхідно враховувати графік та інтенсивність тренувань та фізичних навантажень. Без фізичних навантажень багато препаратів приймати просто не можна. Пам'ятайте, що прийом будь-яких добавок і препаратів навмання може зашкодити, тому експериментувати не варто.

Для доступу до актуальної інформації про медичні препарати та добавки лікарі та фармацевти можуть використовувати довідник еквівалентності лікарських засобів rx.ua (або його друковану версію).