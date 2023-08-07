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Португальця запрошували на Близький Схід.

Головний тренер Роми Жозе Моурінью зізнався, що цього літа міг опинитись у Саудівській Аравії, але прийняв рішення залишитись наставником "вовків".

"Я отримав дві пропозиції з Саудівської Аравії – від Аль-Хілаля та Аль-Ахлі.

Я подумав і, перш ніж йти на зустріч, повідомив власнику Роми, що не збираюся погоджуватися. Родині я сказав те ж саме.

З одного боку, я відчував себе заручником слова, яке дав гравцям і фанатам, – що не піду.

Але, з іншої сторони, якщо ви запитаєте мене, чи не прийняв я ці пропозиції тільки з цієї причини, я відповім: ні, не тільки з цієї причини", — цитує наставника Corriere dello Sport.

Раніше повідомлялось, що Мертенс може перейти в Рому.