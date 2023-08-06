Італія

Бельгієць має шанс повернутись в Серію А.

Минулого літа легенда Наполі Дріс Мертенс відмовився від переходу до Ювентуса на вигідних умовах і перебрався до Галатасарая, підписавши зі стамбульським грандом контракт на 1 рік. Але, схоже, футболіст має шанс повернутись в Серію А.

Колишнього вінгера Напол пов’язують з римською Ромою, повідомляє Corriere dello Sport. Стверджується, що керівництво "вовків" посилило свій інтерес до 36-річного футболіста. Сам бельгієць планує повернутися у Серію А і готовий розглянути пропозицію римлян.

Відзначимо, що у минулому сезоні нападник забив 5 м'ячів та віддав 3 асисти у 30 матчах у складі Галатасараю.