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Возз’єднається з Карімом Бензема.

Іспанський центральний захисник Серхіо Рамос перебуває на фінальному етапі своєї видатної професійної кар’єри.

Однак за підсумками поточного трансферного вікна 37-річний зірковий виконавець залишився без клубу, бо не знайшов спільної мови із французьким Парі Сен-Жермен щодо можливого продовження контракту.

За елітним гравцем одразу вишукувалась черга з претендентів у вигляді Інтера Маямі та турецького Галатасарая, але, судячи з останніх новин, іспанець вирішив пов’язати власну долю з нині дуже популярним напрямком — Саудівською Аравією.

Місцевий Аль-Іттіхад ще на початку червня звернувся до представників Рамоса із запитом трансферу, але отримав "зелене світло" тільки напередодні.

Наразі в аравійському колективі триває внутрішня оцінка можливого контракту з іспанцем.

Нагадаємо, що лише цього літа до чемпіонів Саудівської Аравії перейшли нападники Карім Бензема та Жота, а також опорники Фабіньйо та Нголо Канте.