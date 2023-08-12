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У 38-річного футболіста перший трофей із саудівським клубом.

Кріштіану Роналду виграв перший трофей у складі Ан-Насра. У фіналі Кубка арабських чемпіонів Ан-Наср здолав Аль-Хіляль із рахунком 2:1. Дубль у цій грі своїм рахунком записав зірковий португалець. Крім того, Роналду став найкращим бомбардиром турніру.

Зазначимо ще два моменти: з 71-ї хвилини гри Ан-Наср грав у меншості.

На 103-й хвилині гри арбітр показав червону картку Луїшу Каштру, внаслідок чого команда Роналду залишилася без тренера на брівці.

Аль-Хіляль — Ан-Наср 1:2

Голи: Мікаель, 51 – Роналду, 74, 98.

Зазначимо, що на 115-й хвилині гри травму зазнав Роналду — його відвезли на електрокарі. Проте перемогу своєї команди він святкував із усіма.