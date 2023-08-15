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Спортивний бренд PUMA анонсував партнерство з Федерацією легкої атлетики України і тепер екіпірування PUMA є офіційним екіпіруванням збірної.

Спортивний бренд PUMA анонсував партнерство з Федерацією легкої атлетики України і тепер екіпірування PUMA є офіційним екіпіруванням збірної.

Анонс партнерства відбувся напередодні довгоочікуваного Чемпіонату світу з легкої атлетики в Будапешті, де вболівальники зовсім скоро зможуть побачити українських спортсменів, зокрема чинну чемпіонку Європи зі стрибків у висоту в приміщенні Ярославу Магучіх, в екіпіруванні, прикрашеному лого PUMA.

"Ми пишаємося тим, що підтримуємо Федерацію легкої атлетики України в досягненні її цілей на Чемпіонаті світу з легкої атлетики та після нього", — заявив Паскаль Роллінг, керівник відділу спортивного маркетингу PUMA.

Речник Федерації легкої атлетики України додав: "Ми раді, що знайшли нового партнера в особі PUMA, бренду, який, як ми знаємо, може допомогти нам досягти наших амбіцій та підкорити нові вершини у світі легкої атлетики, починаючи з цього тижня в Будапешті".

Чемпіонат світу з легкої атлетики в Будапешті 2023 відбудеться з 19 по 27 серпня.

Нагадуємо, що в Україні працює офіційний інтернет-магазин PUMA.