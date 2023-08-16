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Наставник нервіонців налаштовує команду на перемогу в матчі з Сіті.

Керманич Севільї Хосе Луїс Менділібар поділився очікуваннями від матчу за Суперкубок УЄФА з Манчестер Сіті.

"Міняти свій стиль гри після одного матчу та за три дні до іншого – велика помилка. Ми повинні дотримуватись наших ідей і спробувати нав'язати свій футбол, навіть якщо ми граємо проти найкращої команди в Європі.

Наш склад не сильно відрізнятиметься від останніх матчів, зіграних у минулій Лізі Європи, навіть з урахуванням того, що Сіті буде набагато швидшим суперником, ніж Рома.

Мої гравці постійно показують, що я можу довіряти їм на 100 відсотків. Вони зосереджені. Виграти трофей — це найвищий ступінь гордості. Усі мої гравці хочуть зіграти проти Сіті та перемогти.

Щоб залікувати травми, потрібен час. Ми не знаємо, скільки часу піде. Проти Сіті у нас не буде одразу двох центральних захисників, але таке життя. Я також не знаю, чи залишаться в команді ті, кого поставлю до складу на завтрашній матч. Ми цього не знаємо, напевно. Але ми віддамо на поле всі сили та дамо супернику бій.

Ми приїхали сюди за перемогою. Сіті може програти. Хтозна, що станеться. У баскетболі, водному поло та футболі один момент може перевернути всю гру. Навіть у великих команд може бути поганий день. Багато може вплинути на те, хто переможе.

Навіть великі команди часом втрачають своїх гравців. Ми знаємо, як нам треба грати. Ми повинні використовувати тих, хто перебуває у кращій фізичній та психологічній формі. Так ми маємо діяти. Ідея в тому, щоб зіграти якнайкраще з використанням тих, хто доступний", — цитує керманича Севільї офіційний сайт УЄФА.

Матч Ман Сіті — Севілья відбудеться сьогодні на стадіоні Георгіос Караїскакіс, початок — о 22:00. Football.ua проведе онлайн-трансляцію поєдинку за Суперкубок УЄФА.