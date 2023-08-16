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Іспанець передчуває поєдинок з "королями Ліги Європи".

Півзахисник Манчестер Сіті Родрі поділився очікуваннями від матчу за Суперкубок УЄФА з Севільєю.

"Севілья показала, що вона завжди готова боротися. Ця команда викликала фурор у Європі за останні кілька років. Ми маємо зіграти на максимумі, щоб перемогти.

Фінали не бувають простими. Це буде рівний матч. У Севільї є сильні сторони. Ми повинні зосередитись на своїй грі та подумати, як ми можемо доставити їм проблеми", — цитує хавбека офіційний сайт УЄФА.

Матч Ман Сіті — Севілья відбудеться сьогодні на стадіоні Георгіос Караїскакіс, початок — о 22:00. Football.ua проведе онлайн-трансляцію поєдинку за Суперкубок УЄФА.