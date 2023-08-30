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До вашої уваги головні новини останніх днів.

Футбольний сезон вже у самому розпалі. Команди закінчили передсезонну підготовку та готуються до боротьби за трофеї. Хтось підписав багато новачків, а деякі навпаки — займалися поповненням бюджету шляхом продажу ключових футболістів. Збільшити вміст гаманця також можуть вболівальники. Для цього варто завітати на сайт ГГБет та зробити ставку на футбольні матчі. Тут вже доведеться вирішити, поставити все на один матч чи зробити ризиковий експрес. Після цього просто дивіться гру, отримуйте задоволення від перегляду якісного футболу та тріумфу обраних команд.

Повернемося до нашого дайджесту найцікавіших новин минулих днів.

Манчестер Юнайтед веде активну трансферну діяльність

Наприкінці трансферного вікна команда продала Фреда та планує відправити Донні ван де Бека та Баї. Гравці не входять до планів тренера. Натомість клуб хоче отримати за них непогані гроші, які надалі витратять на посилення складу. Манчестер Юнайтед активно веде боротьбу за гравця Фіорентіни Амрабата та захисника Ніцци Жан-Клера Тодібо. Нагадаємо, що нещодавно манкуніанці відмовились продавати Мактомінея, пропозицію стосовно якого висунув Вест Гем. Клуб не влаштували запропоновані кошти та він чекає покращення умов.

Кріштіану Роналду популяризує чемпіонат Саудівської Аравії

Цього літа багато футбольних зірок, які перебувають на завершальному етапі кар'єри, перейшли до команд із Саудівської Аравії. Не секрет, що цьому значно посприяв зимовий трансфер одного з найкращих гравців в історії до Ан-Насра. Окрім того, на днях з'явилася інформація, що стримінговий сервіс DAZN планує придбати права на трансляцію матчів саудівського чемпіонату для показу в Німеччині, Англії, Австрії, США та Канаді. Планується показувати всі події за участі Ан-Насра, де окрім Роналду грає також Садіо Мане, Марцело Брозович, Таліска, Фофана та Алекс Теллес. Сервіс також планує транслювати мінімум три матчі інших команд впродовж кожного туру.

Менді хоче, щоб Ман Сіті виплатив йому зарплатню за минулі два роки

Бенжамен Менді планує отримати грошову компенсацію за пропущені два роки, які він провів поза футболом. Нагадаємо, що у 2021 футболіста звинуватили в епізодах домашнього насильства, після чого помістили під варту. Манчестер Сіті відсторонив гравця та заморозив виплату зарплати на час проведення слідства. Нещодавно француз був звільнений від висунутих проти нього звинувачень та підписав професійний контракт із командою Лор’ян. Наразі Ман Сіті та гравець ведуть переговори стосовно грошової компенсації.

Кайл Вокер залишиться в Ман Сіті

Про це повідомляють The Athletic. Гравець впродовж літа вів переговори з Баварією та висловив усну згоду на трансфер. Проте, за інформацією видання, Ман Сіті пропонує Вокеру продовжити чинну угоду. Це змінило плани гравця та він схиляється до того, щоб залишитись в Англії. Вокер виступає в АПЛ із моменту дебюту у професіональному футболі, а за Ман Сіті — з 2017 року.