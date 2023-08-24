Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка України, що відбувся 23 серпня 2023 року, 16:00.
Вікторія - ЛНЗ, фото - ЛНЗ
24 серпня 2023, 11:25
В 1/16 фіналу Кубка України один з лідерів Першої ліги Вікторія зустрічався з представником УПЛ черкаським ЛНЗ.
Долю поєдинку вирішив єдиний гол в першому таймі. Відзначився Богдан Мишенко. Отже, Вікторія створює сенсацію, вибивши із розіграшу Кубка чергового представника еліти.
Нагадаємо, вчора ФСК Маріуполь переграв Колос в серії пенальті.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Вікторія — ЛНЗ у четвертому етапі Кубка України-2023/24:
Вікторія — ЛНЗ 1:0
Гол: Мишенко, 13.
Вікторія (стартовий склад): Шеліхов, Бичков, Сасовський, Нелін (к), Ульянов, Покотилюк, Савченко, Шаврін, Машталір, Мишенко, Галенко.
ЛНЗ (стартовий склад): Самойленко, Бойко, Вівденко, Копил, Лопирьонок, Насонов, Нич, Норенков, Пасіч, Тарасенко, Тищенко.